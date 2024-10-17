Володимир Зеленський представив План перемоги членам Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги на засіданні Європейської ради у Брюсселі.

Він подякував усім лідерам ЄС і їхнім країнам за підтримку та єдність.

«Разом ми врятували тисячі українських життів і довели, що війна у Європі не піде на користь агресору. Разом ми маємо зупинити цю війну. Разом ми маємо забезпечити умови для такого миру, який потрібен нам, українцям, вашим народам і всій Європі», – сказав Президент.

Глава держави представив кожен із п’яти пунктів Плану перемоги й закликав лідерів європейських країн його підтримати, щоби запобігти намірам Росії продовжувати агресію.

«Нам потрібно посилитися зараз. План перемоги розрахований саме на цей період. І я закликаю всіх вас допомогти втілити його в життя. Якщо ми почнемо зараз і дотримуватимемося Плану перемоги, ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, єдність, тиск на Росію та посилення України – запорука завершення війни таким чином, щоби РФ більше ніколи не почала її знову.

«План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це. І це захистить не лише Україну, а й країни Балтії, і Скандинавію, і Польщу, і Балкани – інших, інші регіони, інших партнерів, на яких Росія націлилася», – додав Президент.