Володимир Зеленський представив План перемоги Камалі Гарріс

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй План перемоги.

Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

На зустрічі Президент поділився деталями Плану перемоги.

«Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі Сполученими Штатами. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти і що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.

Президент закликав зміцнити протиповітряну оборону України й посилити тиск на РФ.

«Ми повинні зберігати жорсткість санкцій проти Росії та використовувати доходи від заморожених російських активів, щоб захистити Україну, наших людей, наші міста, нашу лінію фронту від російського зла. І, звичайно, ми повинні наполегливо працювати над притягненням до відповідальності всіх російських воєнних злочинців», – наголосив він.

Камала Гарріс зазначила, що це вже її сьома зустріч із Володимиром Зеленським, і запевнила в непохитній підтримці України. За її словами, США продовжать надавати безпекову допомогу, необхідну для перемоги України.

«Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу», – наголосила віцепрезидентка Сполучених Штатів.