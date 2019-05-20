Володимир Зеленський прийняв командування Збройними Силами України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні командувачів видів Збройних Сил України та керівників силових відомств.

Біля Маріїнського палацу перед Главою держави пройшли урочистим маршем воїни Почесної варти. Після цього керівники силових відомств та командувачі були урочисто представлені Володимиру Зеленському.

Вірно служити Україні пообіцяли Міністр оборони України Степан Полторак, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Начальник Генерального штабу Збройних сил України – Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко, Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський, Командувач Сил спеціальних операцій Ігор Луньов, Голова Служби безпеки України Василь Грицак, Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, Голова Національної поліції Сергій Князєв, Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін та виконувач обов’язків Командувача Національної гвардії України Микола Балан.