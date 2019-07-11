Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Республіки Корея – Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки – Пяйві Лайне, Республіки Словенія – Томажа Менціна та Федеративної Республіки Німеччина – Анки Фельдгузен.

Під час бесіди з Послом Республіки Корея в Україні Квон Кі Чангом обговорювалися питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні між Україною та Південною Кореєю і перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Порушувалося питання запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів.

Глава держави запросив Президента Кореї Мун Чже Іна відвідати Україну з візитом.

Під час розмови з новопризначеним Послом Південно-Африканської Республіки в Україні Андре Йоганнесом Гроеневальдом Президент України наголосив на важливості інтенсифікації політичного діалогу.

За словами Володимира Зеленського, Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці та налаштована на поглиблення взаємовигідної співпраці в усіх сферах.

Окрему увагу співрозмовники приділили обговоренню тематики торговельно-економічного співробітництва, зокрема перспектив проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму.

Глава держави висловився за налагодження більш тісної та конструктивної взаємодії між Україною та ПАР у рамках її непостійного членства у Раді безпеки ООН.

Президент України також передав запрошення Президенту ПАР Матамелі Сирілу Рамафосі відвідати Україну з офіційним візитом.

Послу Фінляндської Республіки Пяйві Маріт Лайне Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, що її Гельсінкі надає нашій країні на двосторонньому рівні. Особливо Глава держави відзначив практичну допомогу з боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та енергоефективності.

У розмові з Послом Республіки Словенія Томажем Менціном Президент подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Спілкуючись із Послом Федеративної Республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, Глава держави подякував німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також суттєву фінансово-технічну допомогу для сприяння процесу структурних реформ у нашій країні.

Головна увага під час зустрічі зосереджувалася на обговоренні безпекової ситуації на Донбасі та комплексу подальших заходів з активізації процесу мирного врегулювання.

Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Президент України також висловив сподівання на збереження традиційно активного політичного діалогу на найвищому рівні у майбутньому. Крім того, співрозмовники обговорили питання залучення представників німецького бізнесу до роботи в Україні та створення спільних підприємств.