Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Казахстану – Толєжана Барлибаєва та Австрії – Роберта Мюллера.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні. Україна розраховує на ефективну та тісну співпрацю.

Під час спілкування з Послом Казахстану йшлося про посилення двосторонньої торгівлі та відновлення роботи Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва.

Крім того, обговорили участь казахстанських компаній у відбудові України.

Окрема увага – гуманітарній співпраці та продовженню програми оздоровлення українських дітей у Казахстані.

Під час зустрічі з Послом Австрії Президент подякував його країні за гуманітарну та фінансову допомогу, надану з початку повномасштабного російського вторгнення, а також за лікування та відпочинок дітей.

Окремо обговорили можливість участі австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.

Володимир Зеленський і Роберт Мюллер приділили детальну увагу розвитку співпраці між країнами в різних сферах та напрямах.