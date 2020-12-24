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Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту

29 грудня 2020 року - 10:37

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.

Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування «Конотопський», а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування «Дніпровська».

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №590/2020

Про присвоєння почесного найменування 26 окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №591/2020

Про присвоєння почесного найменування 36 шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №592/2020

Про присвоєння почесного найменування 76 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №593/2020

Про присвоєння почесного найменування 1194 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних Сил Збройних Сил України
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