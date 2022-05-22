Володимир Зеленський присвоїв польському Жешуву почесну відзнаку «Місто-рятівник» і запропонував Раді розширити права громадян Польщі в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу № 355/2022 щодо встановлення почесної відзнаки «Місто-рятівник», і першим цю відзнаку отримав польський Жешув. Про це Глава держави сказав у виступі в межах спільної з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою участі в пленарному засіданні Верховної Ради України.

«Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання Місто-рятівник для міст –партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому Місту-рятівнику», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що майже всі українські міста є побратимами польських. Побратимами є й український та польський народи, а наші країни – сестрами.

«Ми рідні. І між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це й у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного вже умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу», – повідомив Глава Української держави.

Володимир Зеленський також подякував Анджею Дуді за готовність разом із Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою здійснити візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України в ЄС.

Глава держави також подякував польським діячам культури, спорту, духовенству й іншим людям, які підтримують українців: дають великі концерти, виходять на змагання з українською стрічкою або приїжджають з Познані в Бучу, щоб пекти хліб.

Президент відзначив рішення польському Сейму, яке надає громадянам України, котрі були вимушені тимчасово переїхати до Польщі через агресію Російської Федерації, майже такі самі права й можливості, як і громадянам Польщі: легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку, соціальні гарантії.

«Це великий крок, великий жест великої душі, на який здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Я вважаю, що найближчим часом ми повинні подати до Верховної Ради України аналогічний, дзеркальний законопроект. Дай Боже, щоб польським громадянам ніколи в житті не знадобилися всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, вони показують, що українці й поляки – рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон швидко і, переконаний, більшістю голосів», – зазначив Володимир Зеленський.

«Єдність наших народів має залишитися сталою величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на «Євробаченні». Український і польський народи поставили один одному 12 балів – сьогодні й назавжди», – додав він.

Зі свого боку Анджей Дуда у виступі запевнив, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Він наголосив, що вільний світ сьогодні має обличчя України.

«Я вірю, що ця нова дружба між мільйонами українців та поляків приведе до того, що ми будемо добрими сусідами вже назавжди. Це великий історичний шанс», – сказав Президент Польщі.

Він також подякував українському народу за мужність, любов до свободи, героїчний спротив і захист своєї Батьківщини та всієї Європи від російського варварства й імперіалізму.

Анджей Дуда висловив переконання, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС, а згодом обов'язково стане членом Європейського Союзу.