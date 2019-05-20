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Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України трьом ліквідаторам аварії на ЧАЕС

28 червня 2019 року - 12:55

Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про присвоєння звання Герой України» трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №468/2019

Про присвоєння звання Герой України
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