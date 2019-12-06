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28 грудня 2019 року - 14:44

Володимир Зеленський привітав мешканців Калуського району з відновленням мосту через річку Чечва

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у відкритті відновленого мостового переходу через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло.

Глава держави привітав місцевих мешканців і будівельників із завершенням ремонту мосту, зруйнованого повінню.

«Я вітаю всіх людей, які працювали над цим проектом», – сказав Володимир Зеленський.

Президент разом із головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денисом Шмигалем пройшлися відновленим мостом.

Металева переправа через річку Чечва завдовжки 108 метрів була побудована в 1969 році на автомобільній дорозі Пійло – Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської області.

20-21 травня 2019 року паводок підмив вісім проміжних опор і ліву берегову опору мосту, внаслідок чого стався обвал чотирьох мостових прольотів та просідання інших.

Загальна вартість відновлювальних робіт, згідно з висновком профільного міністерства, становить 24 млн грн. Для відбудови мосту з резервного фонду державного бюджету виділено 23,4 млн грн, 672,5 тис. гривень було профінансовано з інших джерел.

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Робоча поїздка Президента України до Івано-Франківської області

28 грудня 2019 року - 13:42
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