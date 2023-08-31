Володимир Зеленський привітав учнів і педагогів в Україні та за кордоном із Днем знань

З нагоди Дня знань Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами й привітав їх із початком нового навчального року.

До онлайн-спілкування з Главою держави долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи з прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців, школа з міста Бахмута, яка працює у надзвичайному дистанційному форматі, заклади у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.

Президент зазначив, що сьогодні всі українські школи функціонують у різних умовах, і з початком повномасштабної війни 1 вересня в усіх різне. Він відзначив, що сьогодні почали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3 млн 700 тис. учнів і учениць.

«Колись це було настільки звично, що навіть і думки такої не було, щоб якось це особливо цінувати. Зараз ми всі це розуміємо. Майже мільйон українських дітей усе ще навчатимуться онлайн. Іще майже мільйон – у змішаному форматі. Більшість – в Україні. Але ми не забуваємо жодної української дитини, жодного хлопця, жодної дівчини, хоч би де ви були зараз та хоч би яким було ваше 1 вересня сьогодні. Всі ми – українці», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час спілкування з учнями Глава держави висловив переконання, що українська освіта обов’язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн.

«Сьогодні не секрет, що коли наші сім’ї поїхали за кордон і українські діти пішли до шкіл, то всі відзначають наших дітей. Усі вчителі в різних школах світу справді наголошують, що рівень знань, освіти наших дітей не нижчий, а навіть у деяких країнах вищий, ніж у діточок з інших країн. Кмітливі діти, навчаються, багато знають, уміють дуже швидко мислити. Вивчають мови і за два-три місяці розмовляють мовою тієї країни, де зараз перебувають», – зазначив він.

Водночас Президент акцентував, що Україна чекає на повернення всіх наших сімей і дітей.

«Найголовніше, що ми повинні робити нашу освіту сучасною. Мені здається, ми зараз це робимо», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський подякував керівникам і педагогам освітніх закладів прифронтових регіонів, які роблять велику героїчну справу, а також сміливим дітям, які навчаються в цих школах, і їхнім батькам.

Президент побажав українським учням і освітянам, щоб цей навчальний рік був успішним і попри все безпечним, а держава робитиме все можливе, щоб повернути максимальну безпеку в усі куточки нашої країни якнайшвидше.

«Будь ласка, якщо є повітряна тривога, зважайте на неї та користуйтеся укриттями. Дбайте одне про одного. І пам’ятайте, що навіть найбільші мрії можуть здійснитися, якщо ти справді стараєшся, справді працюєш заради своєї мрії і якщо тобі допомагають», – наголосив Глава держави.