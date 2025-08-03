Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ та відзначив їх державними нагородами

У День Повітряних сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, відзначив їх державними нагородами та вручив командирам підрозділів бойові прапори і стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Глава держави подякував оборонцям неба за кожен день самовідданої служби. Повітряні сили України показали світу реальну майстерність і готовність до будь-яких викликів: вогневе ураження, авіаційне прикриття, розвідка. Пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів. Понад 25 тисяч російських повітряних цілей знищено – сотні бойових літаків і гелікоптерів, тисячі крилатих ракет, десятки тисяч безпілотників.

«За рекордний час наші воїни досконало опанували Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та інші засоби ППО. А в небі наші аси пілотують F-16 та Mirage. Те, що зовсім нещодавно багатьом здавалось неможливим, сьогодні – вже реальність», – зауважив Президент.

Глава держави наголосив, що завдяки майстерності та професіоналізму кожного воїна Повітряних сил України врятовано сотні тисяч життів наших людей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів Повітряних сил, які віддали життя заради України та назавжди залишилися в небі.

Володимир Зеленський передав рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого державного звання посмертно удостоєні:

Полковник Дмитро Фішер. Військовий льотчик 1-го класу. Провів у небі понад 1230 годин. Із 2014 року Дмитро Фішер підтримував наші війська з неба. З початком повномасштабного російського вторгнення захищав Харківщину, Запоріжжя, завдавав авіаударів по ворогу біля острова Зміїний та ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Останній виліт Дмитра Фішера відбувся 5 червня 2022 року. Його літак Су-27 уразила ворожа ППО в небі над Запорізькою областю.

Капітан Вадим Мороз. У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року вивів свій літак з-під ракетного удару росіян по аеродрому. У перші дні повномасштабної війни знищував понтонні мости, колони бронетехніки, паливозаправники та переправи окупантів на Херсонщині та Миколаївщині. Третього березня 2022-го завдав удару по колоні окупантів з понад 1 тис. одиниць техніки. Під час цієї операції в літак Вадима Мороза влучила ворожа ракета. Він загинув, зумівши відвести палаючу машину від населеного пункту.

Майор Павло Іванов. Дуже швидко опанував чотири типи літаків, зокрема F-16. З перших днів повномасштабної війни знищував ворожу техніку, командні пункти, колони техніки та окупантів. Мав 422 години бойових нальотів, зокрема в умовах активної протидії ППО та ворожих винищувачів. Цього року Павло Іванов здійснив 30 бойових вильотів, під час одного з яких, 12 квітня, загинув у небі над Сумщиною.

Також Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» трьом Героям України особисто.

Глава держави відзначив воїнів Повітряних сил також орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденами «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів.

Крім того, Володимир Зеленський вручив бойові прапори заступнику командира 107-го окремого авіаційного крила та командиру 17-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» – командирам 14-ї зенітної ракетної Уманської бригади та 19-ї окремої Південнобузької бригади радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення, а також стрічку з почесним найменуванням «Васильківський» – начальнику 38-го об’єднаного навчального центру.