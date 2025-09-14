Президент:

14 вересня 2025 року - 19:24

ностанні новини

Президент відзначив державними нагородами працівників нафтогазової промисловості

15 вересня 2025 року - 18:36

Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів із Днем танкових військ і відзначив їх державними нагородами

15 вересня 2025 року - 15:03

Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну – звернення Президента

14 вересня 2025 року - 19:15

Нобелівські лауреати та освітяни з понад 10 країн провели лекції для студентів у межах 5-го Саміту перших леді та джентльменів

14 вересня 2025 року - 12:05

Президент відзначив державними нагородами працівників нафтогазової промисловості

15 вересня 2025 року - 18:38

15 вересня 2025 року - 15:03

Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів із Днем танкових військ і відзначив їх державними нагородами

З нагоди Дня танкових військ, який в Україні відзначали напередодні, Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та вручив їм державні нагороди – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Глава держави наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони України.

«Звісно, зараз передусім через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим. Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту наших українських позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та їхніх укріплень», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів.

«Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємось. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував воїнам-танкістам і закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боях заради України. Памʼять полеглих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

15 вересня 2025 року - 15:02
