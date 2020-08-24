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Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана

18 вересня 2020 року - 14:13

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана.

«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового 5781 року. Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає», – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що з метою збереження життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, українська влада була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята в Умані.

«Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства. Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей. Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя», – наголосив Володимир Зеленський.

«Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року», – сказав Глава держави.

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