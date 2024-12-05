Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць із Днем Збройних Сил України

У День Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів зі святом, відзначив їх державними нагородами, вручив бойові прапори, стрічки почесних відзнак та присвоїв почесні найменування бригадам і вищі військові звання.

Президент наголосив, що, коли йдеться про захисників і захисниць України, наш народ відчуває насамперед повагу, подяку та пошану.

«Повага. Подяка. Пошана. І мурахи по шкірі. Коли кажемо: «Слава Україні!» та відповідаємо: «Героям Слава!» Бо знаємо, про кого це. Знаємо, хто є наші герої – справжні, хоробрі, гідні. Ті, про кого наші найкращі слова», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що у кожного в країні слова «український воїн» асоціюються з реальними прикладами та справжнім героїзмом. Це рідні та близькі, друзі, товариші, сусіди, колеги по роботі чи просто знайомі.

«Кому пишемо «як ти?» і радіємо, що повідомлення прочитане. Той, кому стараємося допомогти усім-усім, чим можемо. Закрити збір чи просто надіслати малюнок, як роблять це наші діточки. І той, кого з нами, на жаль, уже немає, але його номер неможливо видалити з телефонної книги. Бо його ім’я неможливо викреслити з нашої пам’яті», – сказав він.

Присутні вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України хвилиною мовчання.

Рідним загиблих Героїв України Президент вручив орден «Золота Зірка». Найвищої державної нагороди удостоєні:

Підполковник Борис Горошко. На початку повномасштабного вторгнення організував управління ескадрильєю та у складі екіпажу вивів авіаційну техніку з-під удару. Брав участь у знищенні танкових колон, військової техніки та понтонних переправ на Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. 5 квітня 2022 року у складі екіпажу доправляв боєприпаси та евакуював поранених з «Азовсталі». Під час повернення на підконтрольну Україні територію його борт зник з радарів.

Старший лейтенант Віталій Нестеренко. Торік у травні очолював розвідгрупу з виявлення переходу на лівий берег Дніпра та підгрупу розмінування. У ворожому тилу розвідники підірвали підготовлену систему фугасів для закладки, а також саперів, ліквідували спостережний пункт. У жовтні минулого року розвідгрупа на чолі з Віталієм Нестеренком висунулася на острови в дельті Дніпра для виставлення засідок, але російські окупанти вже висадилися там. Під час бою Віталій Нестеренко загинув.

Солдат Сергій Іванов. Захищав Україну на Авдіївському напрямку. Попри акубаротравму, якої він зазнав під час чергового російського штурму, продовжував утримувати бойові позиції. Надав побратиму допомогу в бою. Близько 10 годин тримав оборону в оточенні та особисто знищив десятьох російських окупантів і один БТР. Сергій Іванов загинув 30 жовтня минулого року під час обстрілу позиції його мотопіхотної роти.

Володимир Зеленський також вручив «Золоту Зірку» ще двом Героям України – сержанту Олександру Кроковцю та солдату Андрію Сергієнку.

Олександр Кроковець захищає країну на території Запорізької та Донецької областей. Екіпаж Bradley на чолі з ним неодноразово зупиняв штурмові дії російських окупантів та не давав ворогу зайняти українські позиції. Цьогоріч у квітні попри щільний вогонь екіпаж Олександра Кроковця евакуював 15 поранених воїнів. Він тричі діставав поранення, але щоразу повертався на фронт.

Андрій Сергієнко під час одного зі штурмів Андріївки на Донеччині особисто знищив 24 російських окупантів та ще чотирьох поранив – це зафіксували аеророзвідники. У березні цього року виконував обов’язки командира штурмового відділення. На чолі з ним бійці підрозділу відбили щонайменше 16 атак. Під час одного з артилерійських обстрілів Андрій Сергієнко віддав наказ підлеглим переміститися, однак сам потрапив під мінометний вогонь і зазнав поранення обох ніг, унаслідок чого їх довелося ампутувати.

Ще чотирьох воїнів Глава держави відзначив «Хрестом бойових заслуг». Це:

Молодший сержант Ярослав Дідух. Командир відділення морської піхоти. У грудні 2022 року під час наступу поблизу Мар’їнки особисто знищив два БМП ворога. Торік улітку відзначився при визволенні Урожайного та Старомайорського, а наприкінці року – в боях у Кринках на Херсонщині, знищивши щонайменше 30 окупантів. Нині відновлюється після осколкового поранення коліна.

Підполковник Олександр Зима. З початку повномасштабного вторгнення укомплектував та організував роботу 193-го окремого батальйону ТрО ЗСУ, який утримує позиції в районі Антонівського мосту та Дач. Крім того, підрозділи батальйону дистанційно мінують території біля Олешок на Херсонщині. Торік Олександр Зима зазнав вогнепального осколкового поранення, але після лікування повернувся в стрій.

Сержант Павло Тимощук. Його розрахунок восени цього року відіграв ключову роль у наступальних діях десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБр поблизу Погребків Курської області. Також підрозділ Павла Тимощука відбив близько 20 спроб противника прорвати українську оборону. Бійці знищили приблизно 200 російських окупантів, броньовану техніку ворога, танк Т-90 «Прорив».

Майор Владислав Субота. З початку повномасштабного російського вторгнення організовував успішне виконання бойових завдань механізованим батальйоном на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Підрозділи під його командуванням знищили щонайменше чотири танки, три БМП, мінометний розрахунок та 150 російських окупантів, а ще шістьох узяли в полон.

Крім того, Президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» І-ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

Глава держави вручив бойові прапори 21-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ, 211-й окремій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки, 78-му окремому десантно-штурмовому полку ДШВ та 37-й окремій авіаційній ескадрильї Повітряних сил, а також відзнаки «За мужність та відвагу» – 107-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ, 38-й окремій бригаді морської піхоти ВМС, 102-й окремій бригаді територіальної оборони та 38-му зенітному ракетному полку Сухопутних військ.

Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування: 203-й навчальній авіаційній бригаді Повітряних сил ЗСУ – «імені Владислава Рикова», 808-й окремій бригаді підтримки Сил підтримки – «Дністровська».

Крім того, Президент присвоїв військові звання: генерал-майора – командувачу ДШВ бригадному генералу Ігорю Скибюку та командувачу ССО бригадному генералу Олександру Трепаку, а також бригадного генерала – командувачу військ ОК «Схід» Сухопутних військ полковникові Дмитру Братішку та заступнику командувача об’єднаних сил ЗСУ полковнику Миколі Паласу.