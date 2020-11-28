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Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам освіти

18 грудня 2020 року - 12:51

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 579/2020 «Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти».

Згідно з документом, державні стипендії терміном на два роки призначені 24 науковцям та освітянам.

«Сучасний світ розвивається завдяки новим знанням і технологіям. Саме тому конкурентоспроможна та успішна Україна неможлива без якісної освіти. Ми активно підтримуємо українських освітян та створюємо всі умови задля їхнього соціального захисту», – наголосив Володимир Зеленський.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №579/2020

Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти
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