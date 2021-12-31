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Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна

1 січня 2022 року - 00:01

Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна

З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

У 2001-2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія).

З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

З червня 2014 року до січня 2015-го виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1/2022

Про призначення Ю.Галушкіна Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України
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