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4 серпня 2021 року - 13:14

Володимир Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса. Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Довідка. В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ «Укргазвидобування».

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №342/2021

Про звільнення А.Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №343/2021

Про призначення В.Чауса головою Чернігівської обласної державної адміністрації
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