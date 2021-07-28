Володимир Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса. Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Довідка. В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ «Укргазвидобування».