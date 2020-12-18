Володимир Зеленський про держбюджет-2021: Медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування

У Державному бюджеті України на 2021 рік передбачено збільшення фінансування медицини, освіти та науки й сектору безпеки та оборони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Ухвалено державний бюджет на 2021 рік. Всіх вітаю! Ми продовжили ламати старі традиції, і вже вдруге виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Виявляється, що можна не до п’ятої ранку, що можна без торгів і без різних «хотєлок», – зауважив він.

За словами Глави держави, у держбюджеті на медицину передбачено майже 160 млрд грн, що є найбільшим фінансуванням за часи незалежності України. Крім того, згідно з держбюджетом, у 2021 році заплановано збільшення заробітних плат медиків.

«Також у планах – оснащення 210 приймальних відділень, 450 нових машин швидкої допомоги. Доплати медикам, які протидіють COVID-19, продовжаться», – зазначив Володимир Зеленський.

Він акцентував увагу, що освіта й наука наступного року отримають на 26 млрд грн більше, а загалом на їхній розвиток буде спрямовано майже 170 млрд грн. Зокрема, на 20% зростуть зарплати освітян.

Щодо видатків на оборону то, як наголосив Президент, бюджет Міністерства оборони у 2017 році становив 69 млрд грн, у 2018-му – 86 млрд грн, у 2019-му – 102 млрд грн, а у 2021 році він сягне понад 117 млрд грн.

«Висновки робіть, будь ласка, самі. Плюс, окрім нашого війська, ми підтримуємо розвідку, прикордонників, рятувальників і пожежників, а тому загалом сектор безпеки та оборони отримує найбільший бюджет в історії – понад 267 мільярдів гривень», – розповів Володимир Зеленський.

Також, за його словами, з 1 січня наступного року мінімальна заробітна плата збільшиться до 6 тис. грн, а протягом року вона зросте до 6,5 тис. грн.

«Ми продовжуємо доступні кредити малому та середньому бізнесу. Продовжуємо будувати дороги й мости. Продовжуємо реконструкцію аеропортів у регіонах. Починаємо реконструкцію замків і музеїв в Україні. Це наша культурна спадщина, і я дуже пишаюся, що ми починаємо цю роботу. І закінчуємо сіяти паніку та «зраду», – сказав Глава держави.

Президент подякував народним депутатам від партії «Слуга Народу» та інших політичних сил за підтримку державного бюджету та ухвалення низки інших важливих законів. Зокрема, Володимир Зеленський відзначив прийняття Верховною Радою закону щодо повернення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, які раніше були скасовані рішенням Конституційного Суду України.

«А отже – відповідальності за брехню та незаконне збагачення ніхто не уникне. Добре, що парламент швидко виправив ситуацію», – зазначив Глава держави.