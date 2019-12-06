Володимир Зеленський про мирний процес у Нормандському форматі: Це буде нешвидко, але у нас достатньо сильна позиція

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів у Нормандському форматі в Парижі відчував підтримку Німеччини та Франції, а також зауважив початок діалогу з Росією.

«Ми впродовж восьми годин дивилися один одному в очі. Я відчував потужну підтримку з боку Німеччини – пані Меркель – і з боку Франції. Я дуже вдячний їм. Вони справді нас дуже сильно підтримували. Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог (з Росією. – Ред.). Ми можемо домовлятися. Це буде нешвидко. Але це буде. У нас достатньо сильна позиція: війна – в Україні, на жаль. Це наша земля, це наші люди», – сказав Президент в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», коментуючи результати переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі.

За його словами, під час перемовин «Нормандської четвірки» вдалося багато що вирішити, а результат цих домовленостей можна буде побачити до кінця року.

Зокрема, йдеться про звільнення утримуваних осіб, яке має відбутися в три етапи.

«Зараз звільнення всіх встановлених – це перший етап. До Нового року – ми віримо в це. 18 грудня у Мінську буде зустріч, засідання Тристоронньої контактної групи, де обговорюватимуться ці списки», – зазначив Глава держави.

Другим етапом буде звільнення після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста. «Бойовики не допускали туди представників Червоного Хреста, щоб підтвердити списки, які в нас є, але вони не узгоджені тією стороною. Це буде другий крок», – повідомив Володимир Зеленський.

Третій крок – повернення утримуваних осіб з Росії та з окупованого Криму.

«Третій крок – ми проговорили з Президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які перебувають на території Росії та Криму. Це буде інший трек. Я думаю, його обговорюватимемо після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених», – зазначив Володимир Зеленський.