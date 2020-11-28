Володимир Зеленський про річницю саміту «Нормандської четвірки» в Парижі: Україна показала всьому світу, що зацікавлена у мирі, але рух має бути двостороннім

На прямих переговорах лідерів держав – учасниць Нормандського формату можна досягти найбільш відчутних результатів щодо просування до миру на Донбасі, наголошує Президент України Володимир Зеленський.

«Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Президент наголосив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.

Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами Глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

«Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури», – заявив Володимир Зеленський.

Партнери по Нормандському формату відзначають просування з боку України на шляху до миру.

Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала найважливішим здобутком торішньої зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» досягнення домовленостей щодо встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.

«Цей режим тиші врятував життя дуже багатьох солдатів і місцевих мешканців на сході України. Також двічі відбувся обмін полоненими – це теж важливо», – зазначила вона.

Серед інших досягнень дипломат назвала відкриття двох нових контрольних пунктів в’їзду/виїзду «Щастя» та «Золоте». Водночас вона висловила жаль у зв'язку з тим, що представники ОРДЛО зі свого боку відмовилися відкривати ці КПВВ.

«Як на мене, «Мінськ» залишається безальтернативним форматом для наступних, майбутніх добрих результатів. І «Нормандська четвірка»: Франція, особливо Німеччина, стоять пліч-о-пліч з Україною у боротьбі, щоб подолати цей конфлікт», – сказала Анка Фельдгузен.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен акцентував увагу на зрушенні в питанні взаємного звільнення утримуваних осіб, яке відбулося після проведення саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату в Парижі, а також на встановленні режиму припинення вогню на Донбасі.

«Водночас залишається багато роботи, яку треба зробити як на рівні президентів та голів урядів, так і на рівні дипломатичних радників, які працюють у відповідному форматі», – зауважив Етьєн де Понсен.

Він наголосив, що Франція як учасник переговорів у межах Нормандського формату зберігає віру в ефективність цього переговорного майданчика. За словами Етьєна де Понсена, такий формат сприяє пошуку рішення щодо відновлення миру на Донбасі.

«Президент Франції Еммануель Макрон і команди, які працюють у Парижі та в посольстві у Києві, залишаються мобілізованими на досягнення цієї мети», – зазначив Посол Франції в Україні.

Народний депутат Олександр Трухін наголосив, що за останній рік для досягнення миру на Донбасі було зроблено більше, ніж за попередні п’ять років. Зокрема були звільнені українці, яких близько п’яти років незаконно утримували на окупованих територіях та в Росії.

«Людина стала головним пріоритетом для нашої команди та для Президента Зеленського у досягненні миру. Ми не зупинимося. Це тільки перші кроки на нашому шляху до миру. Ми допоможемо Президенту, щоб мир на Донбасі був, і це наш пріоритет», – сказав Олександр Трухін.

Народний депутат України Олена Шуляк зазначила, що мало хто очікував, що Президенту Володимиру Зеленському вдасться швидко розблокувати Нормандський формат, який фактично не працював з 2016 року.

Вона зауважила, що розблокування переговорів у Нормандському форматі дало змогу Україні досягти прогресу у трьох напрямках: гуманітарному, соціальному та безпековому. Так, за останній рік вдалося повернути українських бранців, відновити декілька важливих інфраструктурних об’єктів (відбудувати міст у Станиці Луганській, відкрити КПВВ) та досягти тривалого режиму тиші.

«На сьогодні Нормандський формат – насправді єдиний робочий майданчик, який допоміг зрушити у перемовинах надважливі теми, які раніше або замовчувались, або не виходили на той рівень обговорення, який є зараз», – резюмувала Олена Шуляк.