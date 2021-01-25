Володимир Зеленський продовжує приймати вітання від світових лідерів з нагоди дня народження

На ім’я Президента України Володимира Зеленського продовжують надходити привітання від світових лідерів з нагоди дня народження.

Президент Республіки Молдова Майя Санду у своєму вітальному листі побажала Главі Української держави міцного здоров’я, щастя та добробуту. Вона також висловила подяку за гостинність і відкритість, з якою молдовську делегацію зустрічали у Києві під час нещодавнього офіційного візиту в Україну.

«Переконана, що конструктивні дискусії щодо поточних питань порядку денного молдовсько-українських відносин та досягнуті нами домовленості якнайшвидше трансформуються у конкретні спільні дії на благо наших громадян», – зазначила Майя Санду.

Президент Литви Гітанас Науседа привітав Володимира Зеленського на своїй сторінці у твітері: «Шановний Володимире, з днем народження! Нехай цей рік буде сповнений успіху та міцного здоров’я для вас та вашого народу».

Він побажав Президенту наснаги в подальшому просуванні України на шляху євроатлантичної інтеграції.

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган надіслав Главі Української держави листа з побажаннями, у якому висловив задоволення рівнем українсько-турецької співпраці в різних галузях.

«Наші відносини на рівні стратегічного партнерства, що спираються на добросусідство, спільні інтереси та взаємоповагу, мають особливе значення з точки зору миру та спокою нашого регіону. Користуючись цією нагодою, зичу Вашій Високоповажності здоров'я та щастя та передаю дружньому українському народу побажання добробуту та всіляких гараздів», – йдеться у листі Реджепа Таїпа Ердогана.

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у своєму вітальному листі на ім’я Володимира Зеленського зазначив, що Україну та Азербайджан пов’язують міцні відносини.

«Я високо ціную ваші зусилля, спрямовані на поглиблення цих відносин. Я вірю, що зв'язки між нашими країнами будуть розвиватися та розширюватися відповідно до інтересів наших народів», – йдеться у привітанні Президента Азербайджану.