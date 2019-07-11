Володимир Зеленський проголосував на парламентських виборах

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у голосуванні на позачергових виборах народних депутатів України.

«Я очікую на чесний, справедливий результат виборів», – наголосив Глава держави на одній з виборчих дільниць у Києві.

Президент зазначив, що одним із перших новий парламент має розглянути законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.

Щодо формування коаліції, Президент наголосив: «Ні з ким зі старої влади ми не бачимо коаліцію».

Водночас він зауважив, що це питання вирішуватиметься після оголошення результатів виборів.

На думку Глави держави, Прем’єр-міністром має стати людина, яка раніше не працювала на високих посадах.

«Я вважаю, що ця людина має бути професійним економістом. Я дуже хотів би, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка не була ні Прем’єр-міністром, ні спікером, ні лідером будь-якої фракції», – зазначив Володимир Зеленський.