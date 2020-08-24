Володимир Зеленський проінспектував «Велике будівництво» на Тернопільщині

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Тернопільщину оглянув кілька об'єктів, споруджених у межах Національної програми «Велике будівництво».

Зокрема, Глава держави відвідав Центр веслування та водних видів спорту «Водна арена «Тернопіль» та новозбудований дитячий садок у селі Біла.

Під час презентації арени Володимиру Зеленському доповіли, що це лише перша черга об'єкта, і було б добре, якби держава підтримала будівництво другої черги з відвідним каналом. Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш наголосив, що це дало б змогу використовувати центр не лише для тренувань чи місцевих змагань, а й для проведення змагань міжнародного рівня, адже при проектуванні та будівництві враховувалися всі вимоги до подібних об'єктів. Президент висловився на підтримку такої ініціативи.

«Радий, що перший етап цієї прекрасної арени завершено, але треба добудувати все до кінця. Щоб ця арена була міжнародного класу, треба ще трохи додати грошей держави», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він висловив думку, що завершити об'єкт повністю можливо наступного року.

«Щоб була міжнародна арена, і ваша прекрасна земля, село Біла, з яким я сьогодні познайомився, могли приймати спортсменів і змагання найвищого рівня», – зазначив Володимир Зеленський.

«Щодо шкіл і садочків – думаю, що все це оцінять люди, батьки, які живуть у тих чи інших місцях Тернопільщини», – додав Президент і зазначив, що сьогодні в селі Біла побачив сучасний садочок.

Він високо оцінив якість будівельних робіт.

«Все достатньо якісне. Інколи буває, що не все добудовано чи немає майданчика для дітей, а тут все зроблено на найвищому рівні», – констатував Глава держави і висловив переконання, що згодом у селі буде збудовано й школу.

Під час відвідання садочка Володимиру Зеленському показали приміщення кількох груп, які повністю готові до прийому дітей, медичний блок, музичний та фізкультурний зали. Президент звернув увагу, що залу для спортивних занять бракує обладнання, і пообіцяв особисто допомогти в його закупівлі.

Крім того, голова ОДА розповів Володимиру Зеленському про інші об'єкти в області, реконструкція та будівництво яких також здійснюється в межах «Великого будівництва». Серед них – заклади дошкільної освіти та школи, спортивні об'єкти.