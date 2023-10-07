Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Премʼєр-міністр поінформував Президента про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами. Він відзначив співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі.

Окремо співрозмовники обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.