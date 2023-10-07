Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Коли відбувається удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні – звернення Президента України
Коли відбувається удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні – звернення Президента України

7 жовтня 2023 року - 21:37

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю

8 жовтня 2023 року - 17:26

Олена Зеленська на врученні Global Teacher Prize Ukraine 2023: Навчити дітей бути щасливими – отримати щасливу країну

8 жовтня 2023 року - 11:53

Олексій Дніпров зустрівся з представниками боксерської спільноти України та WBC

7 жовтня 2023 року - 21:41

Коли відбувається удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні – звернення Президента України

7 жовтня 2023 року - 21:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти
Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 11:30

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю

8 жовтня 2023 року - 17:26

Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Премʼєр-міністр поінформував Президента про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами. Він відзначив співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі.

Окремо співрозмовники обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

Версія для друку