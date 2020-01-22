Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки програми, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських закладів вищої освіти. У зустрічі взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.

Під час наради Глава держави акцентував увагу на тому, що в той час, поки на сході України триває війна, Російська Федерація масово видає свої паспорти людям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

На переконання Президента, така ситуація є неприпустимою, й Україна має боротися за своїх громадян. Тому є потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

«Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

За словами Глави держави, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на тимчасово окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступниця Тетяна Ковальчук окреслили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків – спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині одержання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів мешканцями окупованих територій.

Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які нині не викладаються на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості закладів вищої освіти, до яких могли б вступати діти зазначеної категорії, та збільшення квот на бюджетні місця у них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо.

Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікаційної кампанії з роз’яснення та інформування про вказані кроки.

Глава держави наголосив на важливості організації на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та на адмінмежі з Кримом центрів надання адміністративних послуг, де люди могли б отримати необхідні послуги та важливу інформацію.

Також Володимир Зеленський висловився за необхідність проведення широкої інформаційної кампанії та наголосив на комплексному підході при розробці програми й реалізації всіх запропонованих кроків.

Учасники зустрічі погодилися до 1 березня більш предметно напрацювати пропозиції та представити їх на наступній зустрічі.