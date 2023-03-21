Володимир Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

Також ішлося про фінансування закладів охорони здоров’я, переміщених із тимчасово окупованих територій.

Глава держави заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ «Лиман».