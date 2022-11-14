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Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності – звернення Президента України
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Володимир Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині

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Робоча поїздка Президента України на Херсонщину та Миколаївщину
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Володимир Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині

14 листопада 2022 року - 18:27

Володимир Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині

У межах робочої поїздки до Херсонської та Миколаївської областей Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Херсон», бригадного генерала Олександра Тарнавського про ситуацію в регіоні.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поінформував Президента про стан об'єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення міста.

У Херсоні зараз проживає 70-80 тисяч осіб. У місті складна ситуація з електропостачанням і зв'язком.

«Усе повернеться. Так, на жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться», – наголосив Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, у місті поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

Зі свого боку Ярослав Янушевич зазначив, що за дорученням Глави держави здійснюються заходи з відновлення зруйнованих ліній електропередачі, що йдуть на Херсонщину.

«Ми цілодобово опрацьовуємо це питання разом з «Укренерго». Одразу за вибухотехніками йдуть наші електромонтери. І ми сподіваємося, що найближчим часом постачання електроенергії буде відновлене», – повідомив він.

Учасники наради обговорили надання допомоги сусідніми областями, зокрема Миколаївською та Дніпропетровською, у налагодженні логістики та поверненні нормального життя на звільнені території Херсонщини.

У Миколаєві Володимир Зеленський також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують.

Так, за дев’ять місяців серед громад регіону було розподілено понад 4 млн т гуманітарної допомоги. Населенню регулярно постачають продуктові та непродуктові набори, теплий одяг, медикаменти й будівельні матеріали для ремонту постраждалих від обстрілів будинків.

Гуманітарний штаб уже відправив допомогу й нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону. Це, зокрема, понад 25 т продуктових наборів, 26 палет продуктів харчування, 3 т засобів гігієни. Також від Миколаївщини у Херсон було передано машину швидкої медичної допомоги, понад 6 т медикаментів, включно з інсуліном та іншими надважливими ліками, а також медзасоби, які були закуплені для Херсонщини та зберігалися в Миколаєві до деокупації.

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Робоча поїздка Президента України на Херсонщину та Миколаївщину

14 листопада 2022 року - 13:21
У межах робочої поїздки на деокуповану частину Херсонщини Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час звільнення Херсона та області, 14 листопада 2022 року.
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