Володимир Зеленський провів нараду щодо водозабезпечення громад на Дніпровщині та Миколаївщині

Під час робочої поїздки на Дніпровщину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо забезпечення водою територіальних громад Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Главі держави доповіли про перебіг будівництва водогонів після підриву російськими окупантами торік 6 червня греблі Каховської ГЕС. Уже запущені всі нитки магістральних водогонів на ділянках ріка Інгулець – Південне водосховище, Марганець – Нікополь – Покров, Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Реалізація цих проєктів забезпечить водою 1,5 млн українців. Зокрема, це жителі Нікополя, Марганця, Покрова, Апостолового та Зеленодольська.

«Дуже важливо, що тепер люди отримують воду. Дякую за спільну роботу, яка дала необхідний результат», – зазначив Володимир Зеленський.

Щоб не допустити підвищення тарифів на постачання води для жителів, ухвалили рішення щодо виділення коштів із державного бюджету для підтримки водопостачальних підприємств Нікополя, Марганця, Покрова, Кривого Рогу, Апостолового та Зеленодольська.

«Люди в таких містах, як Марганець та Нікополь, у Криворізькому районі настраждалися через війну. У них не було води. Тому потрібно знайти правильний спеціальний підхід, підтримати людей», – наголосив Президент.

Також на нараді ухвалили рішення прискорити початок будівництва водогону з Нової Одеси до Миколаєва, щоб забезпечити водою Миколаївщину.