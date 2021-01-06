Володимир Зеленський провів нараду з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади щодо пріоритетних питань на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, та обговорив дорожню карту їхнього вирішення. У зустрічі, зокрема, взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати та голови комітетів парламенту, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники та радники.

Серед іншого, йшлося про зміни в державі, які відбуваються у зв’язку з пандемією. Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню.

Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС. Важливим акцентом стала співпраця з міжнародними партнерами.

Прем’єр-міністр розповів, що уряд працює над реалізацією ініціативи Глави держави щодо іпотеки для молоді під 7%.

Також у планах – запровадження іменних стипендій для студентів і спеціальних премій.

«Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли спрощення умов ведення бізнесу, доступні кредити та іпотеку для молодих сімей, підвищення матеріального забезпечення. Звичайно, пандемія коронавірусу внесла свої корективи та поставила перед нами нові неочікувані виклики, які потребували негайного вирішення. Але ми не повинні забувати про наші обіцянки й те, чого від нас очікують люди. У новому році ми повинні продовжити рух у напрямку втілення наших програмних положень для побудови успішної країни щасливих людей», – зазначив Глава держави.

Верховна Рада збереться на пленарне засідання 26 січня.