Володимир Зеленський провів робочу нараду з Павлом Рябікіним щодо реформування митниці

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним щодо перебігу реформування відомства.

Очільник митниці доповів Главі держави про поточний стан справ. Окремо було обговорено питання виконання планів наповнення державного бюджету на 2021 рік.

Володимир Зеленський зауважив, що, крім виконання плану, потрібно також рухатися у напрямку реформування митниці.

Павло Рябікін розповів, що реформа передбачає, зокрема, перехід на новітні технології та діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством, навчання та тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази тощо.

За його словами, вже набрав чинності закон України про запровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО). Впровадження програми АЕО сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, підвищує конкурентоспроможність українських АЕО як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Триває робота над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. В листопаді 2020 року в Україні розпочато застосування в пілотному режимі нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), використання якої є обов’язковою умовою приєднання України до Конвенції. Вона є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС. До 16 березня 2021 року триватиме перший етап пілотного проекту із застосування NCTS. Це сприятиме спрощенню переміщення товарів між країнами, які приєдналися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Глава держави зазначив, що реформа митної служби спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.

«Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян», – зауважив Президент.