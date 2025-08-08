Володимир Зеленський провів розмову із Сирілом Рамафосою

Президент:

Всіх об'єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію – звернення Президента
Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію – звернення Президента

8 серпня 2025 року - 20:23

Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Говорили про те, як досягти реального миру та зупинити вбивства.

Глава Української держави поінформував про нещодавні контакти з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. За словами Володимира Зеленського, зараз важливо узгодити сильну спільну позицію. Адже йдеться про майбутню архітектуру безпеки не лише для України, а й для всієї Європи та світу.

Президент ПАР поділився деталями своєї розмови з російською стороною. Володимир Зеленський зазначив, що позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Україна готова до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. Глава держави наголосив, що з перших секунд цієї війни Україна хоче її закінчення, саме Росія є єдиною причиною затягування війни та відсутності миру.

Володимир Зеленський подякував Сирілу Рамафосі за підтримку України та запросив приїхати до нашої країни з візитом.

Лідери також домовилися провести особисту зустріч восени.

