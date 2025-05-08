Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави привітав Фрідріха Мерца з обранням на посаду й побажав успіхів. Президент зазначив: Україна розраховує на те, що ФРН і надалі відіграватиме ключову роль у підтримці нашої держави, захисті українців зараз і повоєнній відбудові.

Лідери обговорили потенціал українсько-німецького співробітництва в різних напрямах і домовилися, що команди працюватимуть над реалізацією конкретних пропозицій.

Окрема увага – перспективам співпраці. Канцлер запевнив у тому, що Німеччина продовжить підтримку України.

Також ішлося про конкретні дипломатичні кроки заради досягнення справедливого й тривалого миру. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися працювати разом та узгодили графік контактів на найближчий час.

Глава держави подякував Німеччині за підтримку в захисті життів українців та міжнародного права.