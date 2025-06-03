Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Лідери обговорили підсумки візиту Президента України до Берліна минулого тижня та реалізацію домовленостей, яких вони досягли.

Володимир Зеленський поінформував про другу зустріч у Стамбулі та її єдиний важливий результат – обмін полоненими. Глава держави наголосив, що українська делегація наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, поверненні дітей та зустрічі на найвищому рівні. Утім Росія вкотре продемонструвала своє небажання закінчувати війну.

Президент акцентував, що змінити поведінку РФ можуть лише сильні санкції партнерів у відповідь.

Володимир Зеленський також розповів про очікування України від саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Глава держави подякував Федеральному канцлеру Німеччини за підтримку України.