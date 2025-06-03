Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії – звернення Президента
Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії – звернення Президента

3 червня 2025 року - 21:16

Переглянути всі відео
ностанні новини

Заява Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України за підсумками спільного з Bring Kids Back UA засідання на тему: «Повернення, реабілітація та реінтеграція українських дітей, постраждалих від російсько

4 червня 2025 року - 17:35

Ми не повинні дозволити Росії спотворювати реальність чи вводити світ в оману – виступ Президента на засіданні «Рамштайну»

4 червня 2025 року - 17:32

Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом

4 червня 2025 року - 17:14

Володимир Зеленський подякував воїнам СБУ за проведення операції «Павутина» та відзначив їх державними нагородами

4 червня 2025 року - 15:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент та перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія
Президент та перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія

4 червня 2025 року - 15:10

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом

4 червня 2025 року - 17:14

Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. 

Лідери обговорили підсумки візиту Президента України до Берліна минулого тижня та реалізацію домовленостей, яких вони досягли. 

Володимир Зеленський поінформував про другу зустріч у Стамбулі та її єдиний важливий результат – обмін полоненими. Глава держави наголосив, що українська делегація наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, поверненні дітей та зустрічі на найвищому рівні. Утім Росія вкотре продемонструвала своє небажання закінчувати війну.

Президент акцентував, що змінити поведінку РФ можуть лише сильні санкції партнерів у відповідь.

Володимир Зеленський також розповів про очікування України від саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді. 

Глава держави подякував Федеральному канцлеру Німеччини за підтримку України.

Версія для друку