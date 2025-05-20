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Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте

21 травня 2025 року - 17:54

Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію. 

Глава держави поінформував про нещодавні контакти з партнерами та підготовку до продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню. Зокрема, про те, які формати і майданчики розглядаються для такої зустрічі. 

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили санкції, які зможуть справді вплинути на Росію. Вони відзначили схвалення 17-го пакета санкцій ЄС і запровадження санкційних рішень Великою Британією. Важливо, щоб у такій координації напрацьовувались і всі наступні санкційні кроки.  

Окрема увага – взаємодії на рівні НАТО та підготовці наступних зустрічей. Президент України та Генсек Альянсу домовилися бути в контакті.

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