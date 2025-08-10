Володимир Зеленський провів розмову з Нарендрою Моді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Глава держави привітав Нарендру Моді з прийдешнім Днем незалежності Індії, який відзначається 15 серпня, і подякував за теплі слова підтримки українців.

Лідери детально обговорили всі важливі питання двосторонньої співпраці та дипломатичної ситуації загалом.

Володимир Зеленський поінформував про російські атаки на українські міста й села. Лише за липень Росія застосувала проти України понад 5100 керованих авіабомб, більш ніж 3800 «шахедів» і майже 260 ракет, зокрема 128 балістичних.

Окремо Президент акцентував на вчорашньому ударі російськими бомбами по міській забудові – автобусній станції в Запоріжжі, унаслідок якого постраждали десятки людей. Глава держави наголосив: це сталося в той час, коли з’явилася дипломатична можливість закінчити війну. Втім Росія вкотре демонструє не готовність до припинення вогню, а лише бажання продовжувати окупацію та вбивства.

Нарендра Моді висловив підтримку зусиль України в досягненні справедливого й тривалого миру. Лідери мають спільну позицію: все, що стосується України, має вирішуватися за участю України. Інші формати не дадуть результату.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді також детально обговорили санкції проти Росії. Президент відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати потенціал і здатність РФ фінансувати продовження війни. Глава держави наголосив: важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали.

Президент і Прем’єр-міністр домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.