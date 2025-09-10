Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента
Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента

10 вересня 2025 року - 20:36

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента

10 вересня 2025 року - 20:35

Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

10 вересня 2025 року - 19:49

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ

10 вересня 2025 року - 16:41

Ігор Жовква обговорив із послами Євросоюзу підсумки міжнародних заходів за участю Президента України та євроінтеграційні пріоритети нашої держави

9 вересня 2025 року - 18:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Закарпаття
Робоча поїздка Президента на Закарпаття

5 вересня 2025 року - 13:10

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

10 вересня 2025 року - 19:49

Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Президентці Єврокомісії за сильне щорічне звернення до Європейського парламенту й чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.

Урсула фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

Окрема увага – підтримці українських дітей. Президентка Єврокомісії підтвердила, що Європейський Союз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Також лідери скоординували подальші кроки для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися бути в контакті.

Версія для друку