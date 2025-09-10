Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Президентці Єврокомісії за сильне щорічне звернення до Європейського парламенту й чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.

Урсула фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

Окрема увага – підтримці українських дітей. Президентка Єврокомісії підтвердила, що Європейський Союз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Також лідери скоординували подальші кроки для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися бути в контакті.