Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента
Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

13 грудня 2025 року - 20:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Нідерландів спілкування з журналістами

16 грудня 2025 року - 16:10

У Гаазі відбулося підписання Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

16 грудня 2025 року - 15:39

Ця війна та відповідальність Росії за неї мають стати чітким прикладом, щоб інші зрозуміли, що не варто обирати агресію – виступ Президента на дипломатичній конференції

16 грудня 2025 року - 15:35

Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Премʼєр-міністром Нідерландів, Президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

16 грудня 2025 року - 14:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Нідерландів
Робочий візит Президента України до Нідерландів

16 грудня 2025 року - 13:16

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Премʼєр-міністром Нідерландів, Президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

16 грудня 2025 року - 14:52

Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Премʼєр-міністром Нідерландів, Президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

У Гаазі відбулася спільна зустріч Президента України Володимира Зеленського, Премʼєр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, Президентки Молдови Маї Санду та Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.

Зустріч провели на полях дипломатичної конференції, присвяченої створенню Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Володимир Зеленський наголосив, що справедливість така ж важлива, як і мир, і подякував усім, хто допомагає Україні в обох напрямах.

Сторони обговорили роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму загалом та Міжнародної компенсаційної комісії для України зокрема.

Комісія розглядатиме заяви щодо компенсації за шкоду та збитки, завдані російською агресією проти України. Це вже другий елемент міжнародного компенсаційного механізму, третім і останнім етапом стане створення компенсаційного фонду. Перший елемент – Реєстр збитків – запрацював у квітні минулого року. Компенсаційна комісія розглядатиме заяви, що надходять до Реєстру, та визначатиме суми для компенсації постраждалим.

ф

Робочий візит Президента України до Нідерландів

16 грудня 2025 року - 13:16
Версія для друку