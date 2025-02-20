Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Данії, ПАР, Фінляндії, Канади, Норвегії та Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Південно-Африканської Республіки, Фінляндії та Франції, прем’єр-міністрами Данії, Канади та Норвегії й подякував усім за підтримку.

Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен продовження постачання зброї та боєприпасів, а також інвестиції у внутрішнє виробництво ракет і дронів. Глава держави відзначив внесок Данії у захист України та всієї Європи.

У розмові з Президентом ПАР Сирілом Рамафосою Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче досягти справедливого та стійкого миру вже цього року й розраховує на голос Південної Африки. Президент подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Гарантії безпеки, постачання зброї та боєприпасів, інвестиції у внутрішнє оборонне виробництво – серед головних тем розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери мають однакове бачення того, що Україна, Америка та Європа мають діяти спільно й разом бути представленими за столом переговорів.

З Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Володимир Зеленський обговорив продовження військової підтримки, енергетичну співпрацю, а також санкції проти тіньового флоту й енергоносіїв РФ і використання заморожених російських активів. Глава держави наголосив, що Україна цінує головування Канади в G7 цього року та розраховує на лідерство країни.

Двосторонні відносини і спільний погляд щодо надійних гарантій безпеки – ключові теми розмови з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Україна цінує готовність Норвегії зробити внесок в енергетичну безпеку.

Під час розмови президенти України та Франції поділилися деталями своїх контактів із лідерами іноземних держав і скоординували позиції, спільні плани та наступні кроки. Володимир Зеленський і Емманюель Макрон також детально обговорили погляди на гарантії безпеки. Мета обох держав – справедливий і міцний мир, якого реально досягти. Президент України наголосив, що майбутня архітектура безпеки має бути міцною. Такою, щоб Росія більше ніколи не змогла ні на кого напасти.