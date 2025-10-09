Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Александром Стуббом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави подякував за послідовну та рішучу підтримку нашої країни.

Александр Стубб поділився деталями своєї зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський привітав Фінляндію з укладенням угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо спільного будівництва криголамів, яка додасть безпеки в Арктиці.

Лідери обговорили гарантії безпеки для України, що зараз є одним із найважливіших пріоритетів. Глава держави наголосив, що наша країна цінує готовність США підтримати ці гарантії. Важливо прискорити роботу з європейськими партнерами, фіналізувати всі деталі. Президент України зазначив, що триває підготовка до активної роботи в межах коаліції охочих у жовтні та листопаді. Володимир Зеленський і Александр Стубб скоординували спільні кроки.

Глава держави також розповів про підготовку проєкту резолюції Генасамблеї ООН, що засуджує викрадення та депортацію українських дітей. Україна розраховує на її підтримку з боку партнерів.

Володимир Зеленський поінформував Александра Стубба про ситуацію в енергетичній системі. Росія знову завдала підлого удару по критичній інфраструктурі України. Наша держава розуміє всі наміри росіян і захищатиметься. Президент України звернувся з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти.