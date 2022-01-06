Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

На тлі нинішніх безпекових викликів Глава держави розповів про ситуацію навколо України. Володимир Зеленський окремо зробив акцент на кроках, що здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

Президент України поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про заходи, яких вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Глава держави також повідомив про мирні ініціативи України, зокрема щодо взаємного звільнення утримуваних осіб.

Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень нашої держави.

«Ваша позиція чітка, зрозуміла й незмінна. І це саме та позиція, на яку очікує український народ від наших партнерів», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський окремо відзначив важливість практичної допомоги, яку надає Велика Британія Україні, та зазначив, що це є яскравим проявом дієвої підтримки у сфері безпеки.

Відзначивши роль друзів і партнерів нашої держави у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії, Президент наголосив, що жодні рішення стосовно України не повинні ухвалюватися без України.

Глава держави заявив, що позиція західних країн у діалозі з Російською Федерацією має залишатися твердою й рішучою; необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ задля протидії агресивним намірам Кремля.

Співрозмовники констатували спільність оцінок щодо проекту «Північний потік – 2», який використовується як енергетична зброя.

Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії обмінялися думками щодо подальших політичних контактів на найвищому рівні.