Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
На тлі нинішніх безпекових викликів Глава держави розповів про ситуацію навколо України. Володимир Зеленський окремо зробив акцент на кроках, що здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.
Президент України поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про заходи, яких вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Глава держави також повідомив про мирні ініціативи України, зокрема щодо взаємного звільнення утримуваних осіб.
Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень нашої держави.
«Ваша позиція чітка, зрозуміла й незмінна. І це саме та позиція, на яку очікує український народ від наших партнерів», – наголосив Президент України.
Володимир Зеленський окремо відзначив важливість практичної допомоги, яку надає Велика Британія Україні, та зазначив, що це є яскравим проявом дієвої підтримки у сфері безпеки.
Відзначивши роль друзів і партнерів нашої держави у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії, Президент наголосив, що жодні рішення стосовно України не повинні ухвалюватися без України.
Глава держави заявив, що позиція західних країн у діалозі з Російською Федерацією має залишатися твердою й рішучою; необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ задля протидії агресивним намірам Кремля.
Співрозмовники констатували спільність оцінок щодо проекту «Північний потік – 2», який використовується як енергетична зброя.
Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії обмінялися думками щодо подальших політичних контактів на найвищому рівні.