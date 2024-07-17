Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із 45-м президентом США Дональдом Трампом і привітав його із висуванням кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах, що відбудуться в листопаді цього року.

Володимир Зеленський засудив спробу замаху на життя Дональда Трампа та побажав йому абсолютної безпеки в майбутньому.

Президент України подякував за життєво важливу допомогу Україні з боку США й відзначив вирішальну роль двопартійної та двопалатної підтримки в Конгресі США для захисту нашої держави від російського вторгнення.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися під час особистої зустрічі обговорити кроки, які можуть якнайшвидше відновити справедливий мир для України.