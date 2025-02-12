Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Лідери обговорили можливості досягнення миру, готовність працювати разом заради цього на рівні команд, а також українські технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Володимир Зеленський подякував Президенту Дональду Трампу за інтерес до того, що вони можуть зробити разом.

Крім того, під час розмови приділили увагу результатам зустрічі Президента України та міністра фінансів США Скота Бессента й підготовці нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Дональд Трамп поінформував про деталі своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Президенти України та Сполучених Штатів узгодили спільні кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир, і домовилися про подальші контакти й зустрічі.