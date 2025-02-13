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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Туском

13 лютого 2025 року - 19:03

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави поінформував про вчорашнє спілкування з Президентом США Дональдом Трампом. 

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили основні меседжі та необхідність координувати позиції всіх європейців заради успішних результатів для цілої Європи, а також сформувати спільну позицію України, Європи та США перед початком будь-яких переговорів із російським диктатором.

Президент України та Прем’єр-міністр Польщі мають однакове бачення того, що досягти справедливого й тривалого миру можна лише в єдності всіх союзників.

Глава держави наголосив, що Україна має починати переговори з позиції сили, і її важливою складовою мають бути міцні та надійні гарантії безпеки. Найдешевшою з таких гарантій буде членство України в НАТО. Іншою міцною безпековою гарантією Президент вважає серйозні інвестиції в український ОПК.

Володимир Зеленський зазначив, що Володимир Путін уже неодноразово брехав світові та розв’язував війни, тому зараз не варто довіряти його словам. Треба тиснути всім разом, щоб мир став можливим.

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