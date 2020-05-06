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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані

6 травня 2020 року - 20:43

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава Української держави привітав Еміра та народ Катару зі священним місяцем Рамадан і висловив подяку катарським партнерам за сприяння у поверненні українських громадян додому та ефективну взаємодію між авіаційними компаніями обох країн.

Співрозмовники обговорили ситуацію з поширенням пандемії COVID-19 в Україні та Катарі й погодилися координувати зусилля з метою спільної протидії розповсюдженню коронавірусу. Емір Катару запропонував надати Україні гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів, необхідних для запобігання поширенню COVID-19.

Також порушувалося питання торговельно-економічної співпраці. Глава Української держави позитивно оцінив перспективи у цьому напрямі та висловив зацікавленість у посиленні інвестиційного співробітництва між Україною та Катаром. Зокрема, йшлося про продовольчу та енергетичну безпеку, а також реалізацію взаємовигідних проектів у інфраструктурній і портовій сферах.

«Критично важливою для України є розбудова інфраструктури – передусім сучасних лікарень та якісних доріг по всій країні. У нас для цього розроблена велика програма. Вартість пріоритетних проектів становить понад 16 мільярдів доларів США. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як Президент готовий гарантувати надійний захист катарських інвестицій», – зазначив Володимир Зеленський.

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