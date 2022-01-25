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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глави держав привітали активізацію роботи Нормандського формату та проведення 26 січня в Парижі зустрічі політичних радників лідерів «Нормандської четвірки». Наголошено, що вперше з 2019 року було узгоджено документ за результатами перемовин.

Володимир Зеленський відзначив вагому особисту роль Еммануеля Макрона в організації цієї зустрічі. Він також подякував лідеру Франції за тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Також було обговорено важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

«Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується», – наголосив Володимир Зеленський.

Президенти України та Франції позитивно відзначили візит до Парижа української делегації на чолі з першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, що відбувся напередодні.

Глава Української держави наголосив на зацікавленості в успішній реалізації наявних вагомих двосторонніх економічних домовленостей, а також у розвитку нових конкретних проектів.
 

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