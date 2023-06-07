Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави подякував за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбувся в Молдові, а також за підтримку нашої країни в межах Ради Безпеки ООН.

Президент України поінформував лідера Франції про актуальну ситуацію в Херсонській області, яка постраждала внаслідок підриву російськими окупантами дамби на Каховській ГЕС.

Окремо співрозмовники зупинилися на екологічних і гуманітарних наслідках цього російського теракту. Володимир Зеленський розповів про нагальні потреби України для ліквідації катастрофи.

Президенти також обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для проведення розслідування з метою встановлення всіх обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС.

Володимир Зеленський поінформував Еммануеля Макрона про свою розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та про домовленість посилити контроль на Запорізькій АЕС.

Лідери України та Франції домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту українського неба. Було наголошено на важливості якнайшвидше почати підготовку українських пілотів бойових літаків.

Також було обговорено можливі формати надання Україні гарантій безпеки до набуття членства в НАТО й очікування від Вільнюського саміту Альянсу.

Окремо глави держав обговорили реалізацію української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.