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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном

29 листопада 2024 року - 20:25

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави детально розповів про ситуацію на полі бою. Зокрема, про завдання, які російський диктатор ставить перед командуванням: захопити Покровськ та вийти на кордони Курської області навіть ціною великих втрат у живій силі. Для цього російське угруповання на Курщині збільшили до 60 тисяч. Водночас Володимир Зеленський наголосив на тому, що українські воїни тримають позиції, знищують російський потенціал у прикордонні, і це дуже важливо. 

Президент України також поінформував про наслідки обстрілів української цивільної інфраструктури з боку РФ і подякував Франції за готовність допомогти з терміновим посиленням протиповітряної оборони, зокрема тактичного рівня.

Лідери доручили активізувати діалог між міністерствами оборони щодо спільного виробництва деяких видів озброєння.

Окремо Володимир Зеленський подякував за військову підтримку з боку Франції: постачання оборонних пакетів, серед іншого далекобійних спроможностей, підготовку бригади «Анна Київська» та прискорення передачі літаків «Міраж».

Президенти погодилися з тим, що необхідно провести зустріч на рівні ключових партнерів України для максимального та своєчасного посилення українських позицій. Володимир Зеленський наголосив, що це потрібно заради того, щоб наблизити справедливий мир, а це можна зробити лише на сильних позиціях. Саме тому Україна потребує запрошення в НАТО, розширення далекобійних спроможностей і продовження підготовки й комплектації бригад – і на території країн-союзниць, і в межах розвитку запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на українській території.

Окремо Глава Української держави заявив, що очікує на рішучі сигнали із засідання Ради Україна – НАТО, яке відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.

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