Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Хав’єром Мілеєм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава Української держави висловив співчуття Хав’єру Мілею та всьому аргентинському народові у зв’язку з повінню, унаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі родин втратили дім. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати всю необхідну допомогу.

Президент подякував за підтримку України та всіх українців і поінформував про спільні з партнерами зусилля заради наближення справедливого й тривалого миру.

Зокрема, він розповів про зустріч української та американської команд, яка відбулася в Джидді 11 березня. Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші. Але зараз Росія висуває умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Україна розраховує на голос Хав’єра Мілея для наближення миру.

Лідери України та Аргентини також обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних.