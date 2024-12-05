Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою загалом і на окремих напрямках Донеччини, перебіг операції в Курській області та результати використання Україною далекобійних спроможностей, наданих союзниками.

Президент наголосив на тому, що важливе безперебійне постачання снарядів калібру 155 мм, озброєнь і військової техніки з оголошених пакетів підтримки для своєчасного комплектування бойових бригад.

Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися активніше співпрацювати з партнерами для виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО щодо систем протиповітряної оборони та додаткового посилення України проти російського повітряного терору взимку.

Окремо Глава держави подякував Генсеку Альянсу за проведення у Брюсселі засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, усі сигнали про подальшу військову підтримку України та чітке розуміння необхідності інвестицій в українську оборонну промисловість. Президент наголосив на важливості запрошення України в НАТО.