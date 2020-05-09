Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Президент привітав главу ізраїльського уряду зі вступом на посаду та побажав успіхів у його діяльності.

«Вітаю вас з призначенням на посаду Прем’єр-міністра та завершенням формування уряду. Вражений вашою політичною майстерністю – історія формування уряду єдності є неймовірною», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Ізраїль завжди були й надалі залишатимуться надійними друзями та партнерами. Сторони обговорили напрями подальшої співпраці та домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.

«Ізраїль – це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом», – сказав Президент.

Біньямін Нетаньягу зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України, наголосивши на дружніх відносинах двох держав.

Глава держави зазначив, що в умовах пандемії коронавірусу підтримка двосторонньої торгівлі має особливо важливе значення для обох країн. Він закликав ізраїльську сторону в найкоротший термін завершити ратифікацію двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, підписаної 21 січня 2019 року. Співрозмовники також обговорили проекти в Україні, цікаві для ізраїльських інвесторів, зокрема перспективність участі ізраїльської сторони в будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах та автодороги.

Біньямін Нетаньягу запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Державу Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.